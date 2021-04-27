Введение в ЕС Цифрового зеленого сертификата, который в народе называют паспортом вакцинации, не повлияет на функционирование безвизового режима с Украиной, Молдовой и Грузией.

Как сообщили «Интерфакс-Украина» в Европейской комиссии, там внимательно следят за развитием вакцинации за пределами ЕС и стремятся возобновить поездки, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, и это будет безопасно.

В ЕС подчеркивают, что возобновление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации как в ЕС, так и за его пределами. Страны, которые в настоящее время пользуются безвизовым режимом въезда в ЕС, продолжат это делать.

В Европейской комиссии также напомнили, что гражданин страны, не входящей в ЕС, может запросить Цифровой зеленый сертификат у государства-члена, в которое направляется, предоставив всю необходимую информацию, включая надежное доказательство вакцинации.

В среднесрочной перспективе, когда в ЕС убедятся, что третья страна выдает сертификаты в соответствии с международными стандартами и системами, которые совместимы с системой ЕС, «такие сертификаты третьих стран будут приниматься на тех же условиях, что и ЦЗС».

Турция объявила с 29 апреля по 17 мая локдаун, но жесткие ограничения не коснулись туристов.

В Украине разработали, как минимум два препарата-претенденты на вакцину от COVID-19, но на дальнейшую их разработку не хватает денег.