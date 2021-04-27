В Киеве полицейские задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в совершении тройного убийства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, юноша зарезал своих родителей, а также 8-летнего брата.

Тревогу забила жительница Киева. По ее словам, уже три дня она не могла выйти на связь с сыном, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу копы пообщались с соседями и вызвали спасателей, которые открыли двери в квартиру.

«Попав в квартиру, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое — местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы», — говорится в сообщении полиции.

Оказалось, ругаясь с родителями, подросток схватил нож и стал наносить удары отцу и матери, а затем зарезал своего брата. После этого он несколько дней находился в квартире вместе с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, сбежал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



