В США считают, что еще рано радоваться отводу российской военной техники от границ с Украиной.

Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он заявил, что США продолжат наблюдение за отводом подразделений РФ от границ Украины.

В Пентагоне также говорят о неких данных разведки, при этом детали не разглашают.

«Без углубления в детали, ведь мы не можем здесь говорить об информации разведки, мы видели некоторый отвод части российских войск от Украины … но еще рано говорить и достоверно верить тому, что, по словам России, это были военные учения, и они уже закончились, и они всех возвращают», — сообщил Кирби.

https://www.youtube.com/watch?v=aMujm5nARIM

Накануне президент Владимир Зеленский приветствовал решение властей РФ об отводе войск от украинских границ. Он считает, что это поможет существенно снизить градус военного напряжения.

Киберспециалисты из СБУ помешали спецслужбам России осуществить мощную вирусную атаку на государственные органы Украины. Хакеры намеревались атаковать центральные органы власти и органы местного самоуправления.