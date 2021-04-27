Новая волна COVID-19 ожидается уже в июне. Вспышка будет связана с празднованием Пасхи и майских.

Такое заявление в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава ведомства подчеркивает, что вспышку спровоцирует Пасха, при этом он заявил, что ограничить посещение храмов невозможно: «И в июне, через три-четыре недели после майских праздников, когда увеличивается мобильность населения, мы ожидаем увеличения количества больных».

Степанов выразил надежду, что украинцы, особенно уязвимые группы населения, будут придерживаться в эти дни карантинных ограничений, благодаря этому рост заболеваемости будет не таким критическим, как предыдущий.

Степанов советовал украинцам не святить паски, избегать массовых скоплений людей, соблюдать дистанцию, носить маски, пользоваться антисептиками.

Ранее Степанов также заявил, что в Украине разработали, как минимум два препарата-претенденты на вакцину от COVID-19, но на дальнейшую их разработку не хватает денег.

Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с распространением и заболеваемостью COVID-19 в азиатско-тихоокеанском регионе — индийский штамм коронавируса уже фиксируется в странах Европы.