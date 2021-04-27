В Верховной Раде Украины на внеочередном заседании депутаты в целом поддержали законопроект № 2164, сегодня, 27 апреля.

Документ предусматривает заочное осуждение лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины или в России и/или объявленных в международный розыск.

«За» проголосовали 258 народных депутатов.

Как сообщается на сайте «Слуги народа», этот законопроект позволит судить преступников, которые таким образом скрываются от ответственности за пределами страны.

В частности он поможет установить справедливость в делах Майдана и других резонансных преступлениях, после которых правонарушители смогли избежать наказания.

Как пояснил председатель правоохранительного комитета ВР Денис Монастырский, проект закона определяет следующий порядок: если при расследовании подозреваемый не является по вызову без уважительных причин, начинается специальное досудебное расследование.

Как мы уже рассказывали ранее, вероятность новых массовых протестов в Украине (вроде нового Майдана) сейчас ниже, чем в декабре прошлого года, а тогда 49% украинцев отказывались участвовать в каких-либо митингах.

А также стало известно, что замруководителя Офиса президента Украины Олег Татаров во время Революции Достоинства получил звание «Заслуженный юрист Украины» от Виктора Януковича.