В Украине стартовала вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.

Соответствующую информацию опубликовало Министерство здравоохранения. Так, приоритет предоставляется людям наиболее преклонного возраста и тем, у кого есть неинфекционные хронические заболевания.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 эта категория украинцев может через пункт прививания. Для этого необходимо:

найти перечень пунктов прививания на сайте vaccination.covid19.gov.ua;

позвонить в удобный вам пункт по номеру телефона регистратуры;

записаться на конкретные дату и время.



Также записаться на прививку можно через семейного врача.

Украинцы, которые намерены вакцинироваться, должны позвонить семейному врачу, чтобы он записал на прививку или предоставил контакты регистратуры пункта прививания.

Также, завтра в Украине отроются более 2 тысяч пунктов прививания против COVID-19. Для вакцинации в пункте прививания необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине разработали, как минимум два препарата-претенденты на вакцину от COVID-19, но на дальнейшую их разработку не хватает денег. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также стало известно, что на Пасху в Украине запретят массовые богослужения в регионах «красной» зоны.