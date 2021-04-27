Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы украинцам. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о сильных заморозках.

Служба ссылается на данные Украинского гидрометеорологического центра, который прогнозирует в ночь на 28 апреля сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), а в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

В ночь на 29 апреля в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что погода 28 апреля начнет улучшаться. После холодов с заморозками солнце прогреет воздух до 11-15 градусов. Она также озвучивала прогноз на Пасху.

Ранее она же прогнозировала, что потеплеет только во второй половине недели, но подтянутся дожди.