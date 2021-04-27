В Великобритании с начала кампании по вакцинации против COVID-19 две дозы вакцины уже получили 25% взрослого населения. Суммарно было сделано более 47 млн прививок.

Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

«Четверть взрослых в Великобритании получили обе дозы вакцины от коронавируса, что придает им максимальную защиту от вируса. Это большое достижение стало возможным благодаря неустанной работе многих людей по всей стране», — пишет политик.

По всему Соединенному Королевству в общей сложности провели 47 045 391 миллион вакцин. В частности, 33 843 580 миллионов первых доз и 13 201 811 миллионов вторых доз.

Ранее, Максим Степанов заявил, что в Украине разработали, как минимум два препарата-претенденты на вакцину от COVID-19, но на дальнейшую их разработку не хватает денег.

А тем временем, в Украине скоро стартует вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.