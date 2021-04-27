28 апреля во христиан восточного обряда — Большая среду, третий день Страстной недели, последней седмицы Великого поста.

НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет вам о традициях и запрета сей день.

Что делают в этот день?

28 апреля следует посетить богослужения. В этот день в церковной службе прославляется женщина-грешница и проклинается предательство Иуды. Также во многих храмах вечером происходит общая исповедь.

Хозяйки занимаются уборкой дома, выносом мусора, подготовкой продуктов к пасхальным блюдам. Украшают дом к Пасхе.

Что нельзя делать?

В Великую среду запрещается конфликтовать, ругаться матом, думать о плохом.

Также нельзя посещать развлекательные мероприятия, петь, танцевать.

В народе также запрещается рубить дрова, шить, вязать и вышивать.

Также придерживается Великий пост. В этот день есть хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты.

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