Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton вошел в Черное море. Как стало известно, он должен оказывать поддержку американским союзникам и партнерам в Черноморском регионе.
Подробности обнародовал Шестой флот США. Катер прибыл сегодня, 27 апреля.
Hamilton стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года. Последний раз Черное море посещал катер USCGC Dallas.
На прибытие американского катера уже отреагировали в России. Так, Черноморский флот отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер «Москва», передает «Интерфакс».
Российский крейсер проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и противовоздушной обороны. На время учений прилегающая акватория будет закрытой для кораблей.
«В ходе учений экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника», — заявили в Черноморском флоте РФ.
Как мы уже рассказывали ранее, Великобритания отправит военные корабли Королевского флота в Черное море. В украинских водах они должны появиться в мае.
Также стало известно, что США передумали отправлять в Черное море военные корабли Roosevelt и Donald Cook из-за рисков спровоцировать усиление напряженности между Украиной и РФ.