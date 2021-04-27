Американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton вошел в Черное море. Как стало известно, он должен оказывать поддержку американским союзникам и партнерам в Черноморском регионе.

Подробности обнародовал Шестой флот США. Катер прибыл сегодня, 27 апреля.

Hamilton стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море с 2008 года. Последний раз Черное море посещал катер USCGC Dallas.

На прибытие американского катера уже отреагировали в России. Так, Черноморский флот отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер «Москва», передает «Интерфакс».

Российский крейсер проведет в Черном море комплекс боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и противовоздушной обороны. На время учений прилегающая акватория будет закрытой для кораблей.

«В ходе учений экипаж отработает применение главного ракетного комплекса крейсера, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника», — заявили в Черноморском флоте РФ.

Как мы уже рассказывали ранее, Великобритания отправит военные корабли Королевского флота в Черное море. В украинских водах они должны появиться в мае.

Также стало известно, что США передумали отправлять в Черное море военные корабли Roosevelt и Donald Cook из-за рисков спровоцировать усиление напряженности между Украиной и РФ.