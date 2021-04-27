Президент Украины Владимир Зеленский выступил за обновление «минских переговоров«, заявив, что он «должен быть гибким», однако полное закрытие «минских переговоров» на данный момент на повестке дня не стоит.

Соответствующее заявление президент сделал в ходе рабочей поездки в Херсонскую область во вторник, 27 апреля.

«Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», — сказал он.

Глава Украины отметил, что сейчас в пределах Минского формата активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.

«Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно — не только на словах, но и письменно подтвердят», — пояснил Зеленский.

Также он предположил, что параллельно «нормандскому» может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран для урегулирования в Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, в России назвали неуместным расширение формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе (Минский формат) за счет США, Канады и Великобритании.

Тем временем, на оккупированном Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.