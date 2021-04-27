В семье подростка, который может быть причастен к жестокому убийству отца, матери и 8-летнего брата в Киеве, раньше возникали конфликты.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что следователи рассматривают несколько версий произошедшего, передает Обозреватель.

«Предварительно, есть информация, что в этой семье раньше были какие-то конфликты. Сейчас решается вопрос о том, чтобы сообщить подростку о подозрении. Причины и обстоятельства происшествия – устанавливаются», – рассказали в пресс-службе.

Ранее подозреваемый, студент одного из училищ столицы, на учете инспекторов ювенальной полиции не находился.

Как сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска НПУ, задержанный утверждал, что его «перемкнуло» и он не знал, что делать дальше. Младшему брату «давал «последний шанс», однако он не исправился».

«Українська правда» ссылаясь а собственные источники, сообщает, что подросток полностью признался в преступлении.

Свой поступок он объяснил якобы «неприязненными отношениями, которые сложились в семье во время их постоянных ссор и личным негативным отношением к родным».

Правоохранители изъяли у задержанного нож в виде «бабочки». Во время поверхностного осмотра на ладонях подростка обнаружили резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом.

А интернет-СМИ «Страна» сообщило, что якобы парня зовут Максим Сумин. Он учащийся первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности «автослесарь».

Как мы уже рассказывали ранее, мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области, покончил с собой в следственном изоляторе.

Также сообщалось о том, что Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде Мариуполь — Киев, скончался 13 апреля.