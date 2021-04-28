29 апреля отмечается Международный день танца, День независимости Израиля, День Сёва в Японии, а в Украине по народному календарю — день Арины.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

день Арины

В этот день чествуют трех мучениц Солунского — сестер Агапии, Хионии и Арины (Ирины). По преданию, благочестивые сестры вместе с другими христианками прятались в горах от преследований императора Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и привели на суд.

Женщинам предложили отречься от веры, но они ответили отказом. Агапии и Хионии в первый же день сожгли, а других посадили, чтобы дать возможность одуматься. После такого допроса правитель приказал отвести Арину в публичный дом, но там к ней никто не решился прикоснуться. После этого мученицу казнили.

Народные приметы на 29 апреля

Зацвела ольха — можно сеять гречку.

Громкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Сны с 28 на 29 апреля не осуществляются.

Что делать 29 апреля

1. В этот день принято убирать в доме и во дворе.

2. Сегодня рекомендуется сажать яблони, рябину, красную и черную смородину.

3. Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Напомним, в мае 2021 православные украинцы будут отмечать День Николая Чудотворца, а также Вознесение Господне.