На Донбассе 27 апреля боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, боевики открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного, а вблизи Опытного — из противотанкового ракетного комплекса. Недалеко от Майорского враг применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов вблизи Талаковки, Луганского, Каменки и Павлополя. Возле Широкино боевики стреляли из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

С начала текущих суток нарушений «тишины» не зафиксировано.

На оккупированном Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за обновление «минских переговоров«, заявив, что он «должен быть гибким», однако полное закрытие «минских переговоров» на данный момент на повестке дня не стоит.