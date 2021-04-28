29 квітня православні віруючі в Чистий четвер починають самі великі приготування до свята Воскресіння Христового.

З Великого Четверга і до неділі у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.

Зараз, в умовах карантину через коронавірус, священики рекомендують дивитися трансляції служби, та здійснити освячення пасок в домашніх умовах.

Молитви в Чистий четвер краще читати християнам, здійснюючи обмивання тіла і змиваючи гріхи з душі.

Ця молитва, прочитана у Великодній четвер, має особливу силу. Її слід читати, запалюючи церковні свічки.Ангел Божий, Хоронителю моєї душі і мого тіла! Істинно прошу Тебе: не залиш мене у гріху, будь зі мною поруч і не віддай бісами безсмертний дух мій. Стримай мене від слабості і немічі, приборкай мою вільність і направ мене на шлях смирення й істинної віри в Господа. І вдень, і вночі, і в щасті, і в горі не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне. Амінь.

Купатися краще за все перед світанком і під душем. Омиваючи себе водою, потрібно прочитати таку молитву:Як сповіді очищають, як вода змиває бруд, так і ти, четвер, чистим будь-Очисти мене, раба (у) Божого (у), від усякого зла, від образи, від непослуху, від чужої хули, від поганої поговору, від злих розмов, від марних суперечок В ім’я Отця і Сина і Святого духа. Амінь.

Купатися треба цілком, в тому числі й мити голову. Важливо скупатися дуже рано, до сходу сонця. Саме в цей час вода набуває унікальні корисні властивості і може навіть зцілити. Предки вважали, що купання у воді до сходу сонця допоможе залишатися духовно чистим до Чистого четверга наступного року.

Згідно з віруваннями, щоб весь рік був фінансово успішним, у Чистий четвер потрібно перерахувати всі свої заощадження. Зробити це треба тричі, перебуваючи в повній самоті: рано вранці, вдень і після заходу сонця.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський ще раз закликав всіх громадян на час карантину через коронавірус уникнути походу до церкви на Великдень 19 квітня і приєднатися до святкування онлайн.

Раніше НАРОДНА ПРАВДА розповідала як спекти паску в домашніх умовах.