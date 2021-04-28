Утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы «смыть с себя грехи и неприятности» — является суеверием.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в сообщении на странице Православной церкви Украины в Facebook.

Там в частности поясняют, что в этот день больше стоит позаботиться об очистке сердца и души:

«Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей, пола… сколько очистки нашего сердца, души. Этот день побуждает нас понять готовность идти за Христом, любить ближних, служить им, быть смиренными».

Поэтому утверждение о том, что в этот день до восхода солнца нужно обязательно умыться, чтобы «смыть все грехи», является обычным суеверием:

«Умывание водой в любое время суток никоим образом не приводит к духовному очищению и не «освобождает» от грехов. Кстати, так же, как и ныряния в прорубь на Крещение».

Отмечается, что каких церковных предписаний для такого действия нет. Это важная часть личной гигиены, не более. Только покаяние, исповедь и причастие дает возможность очистить душу.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/2903104976432291

Напомним, старший преподаватель кафедры богословия и философии Киевской православной богословской академии, кандидат богословских наук, диакон Православной Церкви Украины Михаил Омельян рассказал НАРОДНОЙ ПРАВДЕ том, что такое Чистый четверг и какое значение имеют Великая пятница и другие дни пасхальной недели.