29 апреля, для православных христиан наступает Великий четверг или Чистый четверг.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в Чистый четверг во время богослужений, вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. По Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

С Чистого четверга начинаются приготовления к Пасхе. В доме убирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

Наши предки в Чистый четверг очищали дом, двор и огород, но в первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады.

Отметим, в церквях в этот день проходят службы с пением и чтением Евангелия. Также Таинство Причащения — большая традиция Страстной четверг. Но в 2020 году мир находится в условиях карантина через коронавирус COVID-19, поэтому от посещения церкви необходимо воздержаться.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в апреле

Чистый четверг — что можно делать

В этот день нужно очиститься духовно, так и физически. Принято ходить в баню или принимать водные процедуры дома. Принято заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами. После того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд, в частности пояс. Кроме того, не забудьте покрасить яйца.

Чистый четверг — что нельзя делать

Нельзя оставаться грязным.

Нельзя допускать неприятных мыслей.

Нельзя оставлять жилье без уборки.

Нельзя воду после уборки выливать в доме или в своем дворе, ее необходимо выносить подальше.

Нельзя давать в долг деньги и вещи.

Нельзя ссориться, пакостить и шумно веселиться.

Также в этот день отмечается Никита Водопол — день получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийськои, который жил в 8-9 веках.