29 апреля православные христиане отмечают один из самых важных дней Страстной недели — Великий четверг, или, как его еще называют Чистый четверг.

«Народная правда» рассказывает, что можно делать в этот день, а от чего стоит отказаться.

Религиозный смысл Чистого четверга

Страстная неделя вспоминает последние дни Сына Божьего на земле. В четверг, за день до казни Иисус собрал своих учеников за Тайной вечерей и умыл им ноги перед трапезой. Раньше это было традицией, но это делали только слуги. Обмыв ноги ученикам, Иисус тем самым показал, что пришел в этот мир ради служения людям.

В Чистый четверг на вечерне служат литургию Василия Великого, а в некоторых соборах и монастырях проводят обряд «Умывание ног».

Традиции и обряды Чистого четверга

Наиболее популярные народные традиции в этот день связаны с водой. Рано утром, до восхода солнца, было принято умываться, сказав перед этим молитву. В народе верили, что это принесет здоровье и красоту на весь год.

В Киеве 16 апреля солнце взойдет в 6:02. Если следовать народной традиции, то нужно умыться до сих пор.

В Чистый четверг также важно привести в порядок свой дом. Необходимо вымыть пол, окна, стены, потолки, а также вытереть пыль и выбросить весь мусор. Согласно поверью, так можно избавиться от всего негатива, который накопился в доме в течение года. Великий четверг — последний день перед Пасхой, когда можно заниматься хозяйственными делами.

Хозяйки в этот день выпекают куличи. По традиции, утром ставят тесто, чтобы «поднимался», а уже вечером, после уборки в доме, принимаются к делу. Во время этого процесса нужно думать только о хорошем, иначе вкусных куличей не видать.

Еще одна традиция Чистого четверга связана с деньгами. Наши предки верили, что если в этот день перечислить свои сбережения, то можно их в разы увеличить. Этот обряд происходит три раза в день и только одним членом семьи.

Что нельзя делать в Чистый четверг

29 апреля запрещается любое веселье: нельзя петь, танцевать, устраивать пышные застолья с употреблением алкоголя.

В Чистый четверг нельзя занимать деньги и раздавать свои вещи, иначе так можно отдать счастье и достаток своей семьи.

Запрещается снимать пробу с куличей, а выпекать пасхальные лакомства нельзя, пока в доме грязно.

В Чистый четверг длится Великий пост, поэтому стоит соблюдать строгий рацион. Разрешается есть горячую растительную пищу с добавлением растительного масла.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что в Киеве не будут запрещать посещение храмов на Пасху, несмотря на введенный по всей стране усиленный карантин.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что закрыл бы все , где есть возможность массового скопления людей, как это было у церквей в Вербное воскресенье, это касается и празднования Пасхи в этом году.