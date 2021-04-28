29 апреля христиане восточного обряда отмечают Чистый четверг .
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас поздравления и открытки, которые понравятся вашим близким.
Очисти душу в день этот светлый,
К небу глаза подними,
Пусть сердце любовью цветет,
Духовные крылья развернет.
Господь всех благословляет
К счастью радость на добро.
В Чистый четверг себя познаем,
чтобы дерево жизни цвело.
***
Слышу светлый благовест,
До окончания идет пост.
Пахнут пояса из печи,
Пасхальные калачи.
Все в Чистый в четверг
Утром и доныне
обливаются водой
Непочатой, святой,
Чтобы смыть все напасти,
На здоровье и на счастье.
Пусть молитва тихо льется
И Господь нам улыбнется!
***
Поздравляю с Чистым четвергом!
Желаю всем смести печали,
Пусть будет радостно кругом,
Болезни и беды идут подальше.
Пусть небо нас всех простит
И очистит души лучезарно.
Молитва в сердцах звучит
Прекрасным Божьим благовестием.
Читайте, что нужно делать в Чистый четверг .