29 апреля христиане восточного обряда отмечают Чистый четверг .

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас поздравления и открытки, которые понравятся вашим близким.

Очисти душу в день этот светлый,

К небу глаза подними,

Пусть сердце любовью цветет,

Духовные крылья развернет.

Господь всех благословляет

К счастью радость на добро.

В Чистый четверг себя познаем,

чтобы дерево жизни цвело.

***

Слышу светлый благовест,

До окончания идет пост.

Пахнут пояса из печи,

Пасхальные калачи.

Все в Чистый в четверг

Утром и доныне

обливаются водой

Непочатой, святой,

Чтобы смыть все напасти,

На здоровье и на счастье.

Пусть молитва тихо льется

И Господь нам улыбнется!

***

Поздравляю с Чистым четвергом!

Желаю всем смести печали,

Пусть будет радостно кругом,

Болезни и беды идут подальше.

Пусть небо нас всех простит

И очистит души лучезарно.

Молитва в сердцах звучит

Прекрасным Божьим благовестием.

Читайте, что нужно делать в Чистый четверг .