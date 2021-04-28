Курс доллара после майских праздников в Украине может немного возрасти. После празднований экономическая жизнь немного восстановится и спрос на американскую валюту снова повысится.

Такое мнение озвучил экономический эксперт Александр Хмелевский, передает РБК.

Он считает, что после праздников многие регионы Украины выйдут из «красной» карантинной зоны. В связи с этим в стране снова возобновится экономическая жизнь, а вместе с этим возобновится спрос на иностранную валюту. Также не стоит забывать о девальвации гривны.

Эксперт прогнозирует курс на уровне 28,00 — 28,70 гривны за доллар.

«После майских праздников практически все регионы Украины выйдут из красной зоны карантина. Экономическая жизнь активизируется. Соответственно возрастет спрос на иностранную валюту и восстановится девальвация гривны. К концу мая курс гривны будет находиться на уровне 28,00 — 28,70 за доллар», — добавил он.

В целом, согласно прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, на курс доллара может повлиять обращение президента России к Федеральному собранию, не исключено, что он взлетит до 31 гривны.

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