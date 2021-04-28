Если индийский штамм COVID-19 попадет в Украину, он может привести к значительным сложностям. В том числе и к росту больных.

Такое мнение озвучила исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк, передает РБК.

«Можно предположить, что штамм вызовет дополнительную волну заболеваемости, увеличит количество заболевших и приведет к определенным последствиям, в том числе, для системы здравоохранения, которая и так на грани», — считает она.

На данный момент, эксперты пока не могут спрогнозировать, когда именно индийский штамм появится в Украине. Но открытые границы и проблемы с соблюдением карантинных мер позволяют говорить о том, что рано или поздно Украина столкнется с ним.

«По поводу того, приведет ли он к новой волне COVID? Я бы не стала так говорить, у нас не было серьезного спада заболеваемости. У нас нет волнообразного течения заболеваемости. То есть мы пребываем в первой-второй волне, ни о какой третьей или четвертой пока речь не шла», — подчеркнула Сояк.

Как мы уже рассказывали ранее, глава Минздрава Максим Степанов объяснил проблемы с наличием вакцин против коронавируса в пунктах вакцинации, срывами поставок вакцин в Украину.

В то же время, НАН Украины считает, что Украина прошла пик смертности от COVID-19, и ситуация с коронавирусом стабилизируется.