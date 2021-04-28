Европейский парламент подготовил проект резолюции на случай продолжения российской агрессии в Украине, в котором содержится призыв к отключению РФ от SWIFT и остановке «Северного потока-2«.

Документ, который также предусматривает отказ от российских нефти и газа, внесен в Европарламент.

Как гласит резолюция, за нынешний уровень отношений между Россией и ЕС ответственна именно Москва. В ЕП призывают Кремль прекратить практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседним странам.

Еще одним пунктом проекта стало предложение ввести санкционный режим за коррупционные преступления и добавить в список российских олигархов.

Во время выступления глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия стремится к усилению конфронтации с Евросоюзом. Он призвал Брюссель быть готовым к осложнениям отношений с Москвой.

Тем временем, российский газопровод «Северный поток-2» планируют достроить в 2021 году, однако точной даты введения в эксплуатацию пока нет.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля о введении санкций против 95 компаний.