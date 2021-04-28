Украина действовать в направлении повышения уровня борьбы за собственную безопасность, а не просто ждать активных шагов в этом направлении со стороны США.

Такое мнение озвучил генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ в 2016-2019 годах Сергей Кривонос, передает Апостроф.

Он считает, что вдоль украинских границ продолжает сохраняться опасность, которая не зависит от встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом.

«Информационная ошибка заключается в том — это видно и в течение последних трех недель — что мы всегда ждем, что кто-то за нас что-то будет делать и принимать решения. Но США ждут и наших действий. Поэтому происходят эти постоянные ошибки, что нам заграница поможет, что нам что-то в клювике принесут — не будет такого», — уверен генерал Кривонос.

Он отметил, что Украина должна поднимать уровень своей способности по сопротивлению.

«Тогда уже Европа и США увидят, что мы хотим что-то изменить и идем навстречу тем европейским и общемировым ценностям, которые касаются демократии и свободы», — резюмировал он.

https://www.youtube.com/watch?v=4i1Q756cOfA&ab_channel=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84TV

Как мы уже рассказывали ранее, украинская православная церковь (Московского патриархата) продолжает отрицать военную агрессию со стороны России.

А тем временем, окружной суд Праги 23 апреля установил меру пресечения для трех из пяти обвиняемых, которые, по мнению следователей, участвовали в боях на востоке Украины на стороне террористической организации «ДНР»