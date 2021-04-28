В Киеве на третий день после прививки препаратом CoviShield парализовало 53-летнюю женщину. Все произошло еще месяц назад. До сих пор комиссия выясняет, есть ли связь между прививкой и параличом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина уже почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук, она не чувствует. Накануне она прививалась препаратом CoviShield (AstraZeneca). На второй день поднялась температура, а на третий ее парализовало.

Врачи диагностировали миелит (воспаление спинного мозга). Известно, что заболевание провоцирует инфекция. При этом ни в крови, ни в лимфе инфекцию не нашли.

Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь с вакцинацией, но при условии, что «были исключены другие инфекционные агенты».

Как сообщалось ранее, украинцы, которые переболели COVID-19, могут получить в пользование у своих семейных врачей кислородные концентраторы для поддержки сатурации.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что есть 3 типа людей, которые с большей вероятностью не заболевают COVID-19.

