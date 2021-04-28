В Украине зафиксировано 9590 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 3623 человека, выписаны из больниц — 5363, умерли — 441.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2047838 человек;

выздоровели — 1616891 человек;

летальных случаев — 43 391;

проведен ПЦР-тестов — 9335892.

Как сообщалось ранее, украинцы, которые переболели COVID-19, могут получить в пользование у своих семейных врачей кислородные концентраторы для поддержки сатурации.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что есть 3 типа людей, которые с большей вероятностью не заболевают COVID-19.