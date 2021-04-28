В Украине зафиксировано 9590 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За минувшие сутки были госпитализированы — 3623 человека, выписаны из больниц — 5363, умерли — 441.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2047838 человек;
выздоровели — 1616891 человек;
летальных случаев — 43 391;
проведен ПЦР-тестов — 9335892.
Как сообщалось ранее, украинцы, которые переболели COVID-19, могут получить в пользование у своих семейных врачей кислородные концентраторы для поддержки сатурации.
Иммунолог Николай Крючков заявил, что есть 3 типа людей, которые с большей вероятностью не заболевают COVID-19.