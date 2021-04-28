Народные депутаты приняли законопроект №2194 (Земельную конституцию), которая необходима для полноценного запуска рынка земли в государстве.

Документ поддержали 284 парламентария. Ожидается, что документ запустит реформу системы управления в сфере земельных отношений, снимет искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса. Также предполагается, что документ позволит отменить лишние разрешения, дублирование процедур проверки документации по землеустройству, а также устранит коррупционные риски.

Как говорится в материале «Обозревателя», согласно документу, на местах должна состояться земельная децентрализация, и право распоряжаться землями за пределами населенных пунктов получат органы местного самоуправления через механизм земельных аукционов. Речь идет о 10 млн га. Исключение составят лишь земли под объектами государственной собственности.

Согласно новым правилам, органы местного самоуправления смогут:

самостоятельно изменять целевое назначение земельных участков частной собственности;

получат право утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов;

получат право бороться с самовольным занятием участков и нецелевым использованием земель за пределами населенных пунктов;

утверждать документацию по землеустройству и градостроительству в пределах всей территории объединенной территориальной общины (в том числе за пределами населенных пунктов);

получат полный доступ к Государственному земельному кадастру, у них появляется возможность предоставлять любую кадастровую информацию.

Также сообщается, что Госгеокадастр окончательно потеряет свои сверхполномочия по распоряжению землями и контролю за их использованием. Фактически этот госорган прекращает свое существование как главный земельный орган в Украине и переходит в статус «сервисного центра». Нардепы надеются, что этот шаг уничтожит огромное количество коррупционных схем.

Среди прочего, законопроект позволит отменить все лишние согласования для формирования земельных участков:

отменяется институт государственной землеустроительной экспертизы, за которую гражданам порой приходилось платить сотни тысяч гривен и ждать около 20 дней формирования или оценки участка;

документация по землеустройству будет проверяться только один раз – на этапе внесения сведений в Государственный земельный кадастр;

ликвидируется понятие агрохимической паспортизации земель, которое также имело коррупционную составляющую;

вводится обязательное страхование ответственности исполнителей работ перед заказчиками за ошибки, допущенные при составлении документации;

убираются лишние и разрешительные процедуры-дубли: отменяется процедура предварительного согласования материалов места расположения объекта на земельном участке, специальные разрешения на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков;

отменяется необходимость получения согласия на изменение целевого назначения земельного участка в ряде госорганов, в частности в Кабмине и Верховной Раде по особо ценным землям;

смежные общины получают возможность самостоятельно определять общие границы своих территорий по договоренности между собой;

сертифицированным инженерам-землеустроителям предоставляется право государственных кадастровых регистраторов;

предусмотрено отход от «бумажной» волокиты: документация по землеустройству и техническая документация по оценке земель будет разрабатываться исключительно в электронном виде и заверяться электронной цифровой подписью разработчика.

Известно, что после принятия закона рынок земель несельскохозяйственного назначения откроется для иностранцев. Следовательно, из Земельного кодекса устранят нормы, ограничивающие возможность иностранных физических и юридических лиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Как известно, согласно статье 121 Земельного кодекса, сегодня каждый гражданин Украины имеет право получить участок земли бесплатно. Однако, как известно, отсутствие открытой информации о земле часто становится препятствием для получения гражданами «свободных» участков под строительство или другие нужды. Решится ли эта проблема после того, как Госгеокадастр будет наполнен, а информация из него станет общедоступной? Эксперты с недоверием относятся к такой перспективе.

Как сообщалось ранее, 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

31 марта монобольшинство Верховной Рады поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после неотложной просьбы президента Владимира Зеленского.

Этот закон дает возможность открыть рынок земли уже с 1 июля 2021 года, что позволит украинцам купить до 100 га земли, при этом покупать землю смогут только физические лица.