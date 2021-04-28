Украина не будет вести переговоры с главарями террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Об этом в эфире BBC News World заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, такие переговоры являются «красной линией», которую Украина не перейдет:

«Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень твердый в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта – в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками».

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия даст асимметричный, быстрый и жесткий ответ тем, кто пересечет «красную черту», ​​которую РФ будет определять сама. Это заявление прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинского МИД считает, что в Кремле дали понять: они сами будут переходить «красные линии», но другим сделать это не позволят.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил за обновление «минских переговоров«, заявив, что он «должен быть гибким», однако полное закрытие «минских переговоров» на данный момент на повестке дня не стоит.