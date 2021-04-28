Чистый четверг в 2021 году православные христиане отметят 29 апреля. Это один из самых важных дней Страстной недели перед Пасхой.

Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют Большим трехдневный в христианстве, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на fakty.ictv .

Великий четверг в христианстве — четверг Страстной недели, в который вспоминается Тайная вечеря. Именно в четверг Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников.

Отметим, христиане западного обряда отпраздновали Пасху на неделю раньше, в минувшее воскресенье, 1 апреля.

Напомним также, что в прошлом году Рождество по григорианскому календарю стало официально праздничным днем.

Напомним, на Пасху украинцы получат дополнительные дни для отдыха — 3 и 4 мая. Таким образом, пасхальные выходные продлятся целых четыре дня.