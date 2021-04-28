Уже в воскресенье, 2 мая в Украине будут отмечать Пасху-2021, а также суровые условия карантина не изменят их главного атрибута — красивых душистых пояс с белыми шапками глазури сверху.

Рецептов куличей может быть миллион, а вот как сделать красивую и устойчивую глазурь, которая не будет течь с верхушки — рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Для того, чтобы глазурь на поясах красиво блестела, а также была эластичной, можно использовать желатин. Это глазурь, которая не будет липнуть к ножу, крошиться или ломаться при нарезании пояса. Готовится она быстро и для нее не понадобятся яйца.Ингредиенты:

110 г сахара 20 г воды

5 г желатина 20 г воды

приготовление:

Желатин заливаем водой.

Сахар соедините с водой и ставим на средний огонь. Закипело, проварили минуту, переливаем в чашу. Добавляем растопленный в микроволновке 15 секунд желатин. Взбиваем около 3 минут. Украшаем намазывая лопаткой. Посыпать и украшать сразу после нанесения глазури.

Напомним, в Киеве не будут запрещатьпосещение храмов на Пасху , несмотря на введенный по всей стране усиленный карантин.

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