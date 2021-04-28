Светлый праздник Пасхи или Воскресения Христова согласно православному календарю 2021 приходится на 2 мая. Известно, что за неделю до праздника начинается подготовка и каждый день имеет ряд отведенных дел, однако главный ритуал подготовки — покраска яиц и писанок. Стоит заметить: покрасить яйца можно натуральными красителями без вреда для здоровья.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагаем выбрать самые простые и наиболее безопасные способы окрашивания яиц к празднику.

ЯЙЦА с рисунком

ингредиенты

луковой шелухи — 100 гр,

вода — 2,5 литра,

соль — 1 ст. ложка,

растительное масло — для смазывания яиц,

зелень — несколько веточек

рис — 50 гр.

салфетки, марля, тюль или кружево, фольга, нити.

покраска

100 гр. луковой шелухи промываем и заливаем кипятком. Ставим на огонь и доводим массу до кипения. Как только масса закипит, уменьшаем огонь до минимума и кипятим раствор в течение 40-50 минут под закрытой крышкой. Через 50 минут выключаем плиту и даем раствору остыть.

Яйца для окраски достаем из холодильника заранее, они должны быть комнатной температуры. Несколько яиц обматываем нитками. Можно использовать как один вид нитей, так и различные. Суть окрашивания проста: когда после окрашивания вы срежете нити, на яйце будет рисунок в виде светлых полос.

Теперь несколько яиц обвязываем лентой. Чтобы лента не соскочила с яйца, заворачиваем его в марлю и плотно завязываем.

Еще один способ окрашивания — завернуть яйцо в салфетку с рисунком. Плотно фиксируем салфетку, чтобы она не сдвинулась во время окрашивания.

Также на яйца можно наклеить липкую ленту или бумажные полоски и зафиксировать их нитками.

Лист фольги сворачиваем в треугольник и вырезаем разные фигурки по принципу новогодней снежинки. Заворачиваем в эту фольгу яйцо.

Еще один способ — покрасить яйца с помощью риса. Кладем на стол салфетку, насыпаем на нее рис и сверху выкладываем заранее смоченную водой яйцо. Плотно взимаем салфетку.

Также можно украсить яйца рисунком в виде листочков и цветочков. Для этого яйцо нужно намочить в холодной воде, выложить на него цветы и листочки и плотно обмотать яйцо салфеткой. Можно использовать как живые, так и искусственные цветы и листья.

Все подготовленные яйца опускаем в кастрюлю с раствором таким образом, чтобы луковой шелухи полностью их покрывало. Чтобы яйца не потрескались, добавляем в раствор столовую ложку соли. Доводим содержимое кастрюли до кипения, уменьшаем огонь и варим яйца 8-10 минут. Через 10 минут выключаем плиту и оставляем яйца в растворе на 40-50 минут.

Через указанное время вынимаем яйца из раствора и убираем вспомогательные материалы в виде нитей, салфеток и т.д. Даем яйцам высохнуть после чего смазываем их растительным маслом, чтобы рисунок выглядел более ярко.

КАРКАДЕ И КУРКУМА

ингредиенты

куркума — 20 грамм,

вода — 700-800 мл,

уксус 9% — 2 ст. л,

каркаде — 80-90 декабря

покраска

Вынимаем яйца из холодильника и оставляем при комнатной температуре на 2:00. Яйца имеют нагреться, в противном случае они потрескаются во время варки. 80 гр. каркаде кладем в сотейник, заливаем холодной водой. По одному выкладываем в этот раствор яйца таким образом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

Ставим кастрюлю на средний огонь и даем раствора закипеть. После закипания варим яйца в течение 15 минут, после чего выключаем плиту. Часть яиц вынимаем из раствора сразу и вытираем салфеткой. Остальные яйца оставляем в растворе до полного остывания. Эти яйца будут окрашены в более насыщенный цвет.

По такому же принципу можно покрасить яйца куркумой. Высыпаем куркуму в кастрюлю, наливаем воду. Выкладываем яйца в холодный раствор. Доводим массу до кипения, после чего уменьшаем огонь и даем яйцам покипеть еще 10 минут. Затем вынимаем яйца из раствора.

Выключаем плиту, добавляем в раствор из куркумы уксус. В другой кастрюле варим яйца до готовности после чего еще горячими выкладываем их в горячий раствор из куркумы и оставляем на 20 минут. Через 20 минут вынимаем яйца и вытираем салфетками.

КРАСНАЯ КАПУСТА

ингредиенты

красная капуста — 500 гр,

вода — 1 л,

соль — 0,5 ст. л,

уксус — 1 ст. л.

покраска

Капусту мелко шинкуем и кладем в кастрюлю. Заливаем капусту водой и ставим на огонь. Добавляем половину столовой ложки соли. Доводим раствор до кипения, после чего уменьшаем огонь и варим массу в течение 40 минут. Через указанное время выключаем плиту и оставляем раствор на 2:00, чтобы он как следует настоялся.

Через 2:00 убираем из кастрюли часть капусты, чтобы освободить место для яиц. Добавляем в раствор столовую ложку уксуса. Теперь выкладываем в раствор яйца, ставим кастрюлю на огонь и варим яйца в течение 10 минут после закипания. Мы оставляем яйца в растворе до полного охлаждения, после чего убираем кастрюлю в холодильник на ночь. Чем дольше яйца будут в растворе, тем более интенсивный цвет вы получите.

Напомним, в этом году из-за карантина в Украине, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, священники призывают верующих не идти на пасхальную службу в церковь. Для тех, кто захочет послушать богослужение, организуют онлайн-трансляции, поэтому каждый желающий сможет приобщиться к молитве.