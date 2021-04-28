Специалисты составили список из наиболее популярных способов окраски пасхальных яиц, которые способны нанести серьезный вред организму.

Врачи не устают предупреждать о том, что в праздничные пасхальные дни очень важно не забывать соблюдать правила здорового питания. В эти дни, как и в любое другое праздник, существенно повышается риск переедания, причем, теми продуктами, которые очень трудно перевариваются — выпечка и сваренные вкрутую яйца, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на creativpodiya.

Кроме этого, на самочувствие может повлиять то, каким образом были окрашены пасхальные яйца. По словам экспертов, некоторые из этих способов могут представлять серьезную угрозу для здоровья.К числу наиболее опасных для организма человека врачи отнесли такие материалы для покраски:

— фломастеры,

— цветные нити и ткани,

— позолота (поталь).

Химикаты, которые входят в состав фломастеров и разноцветных нитей и тканей, не относятся к разряду пищевых красителей, поэтому является ядом для организма человека. Окраска яиц поталью не менее вреден, так как на скорлупе яйца остаются только частицы клея, но и самой талые, в состав которой входит цинк. Попадание этих веществ в организм может привести к крайне неблагоприятным для здоровья последствиям.По словам специалистов, наиболее безопасными прежнему остаются натуральные красители:

— луковой шелухи для окрашивания в коричневый цвет,

— березовые листья и скорлупа грецких орехов придадут желтого оттенка,

— сок свеклы — бордовый и розовый,

— шпинат — зеленый,

— куркума — оранжевый.

Ранее мы писали, что нынешний пасхальную корзину в Украине будет стоить 880 гривен . Дешевле он обойдется жителям Тернопольщины, а вот больше традиционного набор продуктов к празднику придется выложить киевлянам. Также недешевый пасхальную корзину на западе страны придется покупать жителям Закарпатья — здесь он будет стоить 719 гривен.

Кроме того, мы рассказывали, что святить можно только те продукты , которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу. Когда принято было святить только сдобный хлеб (кулич), яйца, мясо, сыр и молоко, а сейчас кладут в корзину все подряд.

К слову, с помощью цветных салфеток, клея, воска и яркого лушпиння и шкурок от овощей можно сделать оригинальные пасхальные писанки . Натуральными красителями для пасхальных яиц является черника, шпинат, луковой шелухи, сок моркови или тыквы, свекла, красная капуста, куркума и шелухи грецкого ореха.

