Уже с 1 сентября пенсии и финансовая помощь будут начисляться на банковский счет получателей, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики. Однако некоторые исключения из правил будут существовать. Денежные выплаты будут доставлять:

людям с инвалидностью I группы;

лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лицам, достигшим 80-летнего возраста;

получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Граждане из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранную на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных. В то же время отмечается, что средства по адресу фактического проживания им будут доставлять за счет средств Пенсионного фонда или средств госбюджета.

К проведению конкурсного отбора доставкой денег продолжит заниматься «Укрпочта».

Тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть выше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных Кабмином. По замыслу чиновников, такая норма будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи, — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве уточняют, что если до 1 сентября получатель не выберет для себя уполномоченный банк, то счет ему (кроме лиц с отдельных категорий, указанных выше) будет открытый в уполномоченном банке, определенным Кабмином, по обращению органов Пенсионного фонда или органов социальной защиты. Граждане смогут в любой момент изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Уполномоченные банки предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой в соответствии с условиями договоров. Доставку денег на дом банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.