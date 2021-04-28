Погода в Украине накануне Пасхи продолжает удивлять сюрпризами — в некоторых регионах, дожди, заморозки и даже снегопады. Поэтому прогнозы синоптиков являются также довольно противоречивыми.

Так, некоторые синоптики прогнозируют, что на Пасху стоит ждать тепла и солнца, а другие, что холод и осадки таки задержатся, передает Обозреватель.

Народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что на Пасху, 2 мая, в Украине пойдет дождь. Однако он будет незначительным и лишь во второй половине дня. Что касается температуры, то она якобы с 1 и по 10 мая будет держаться в пределах +19…+21 градуса.

С ним согласен и народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, потепление начнется уже в последние дни апреля.

«В первой декаде мая ожидается очень теплая погода. В этом году мы празднуем Пасху 2 мая, поэтому, вероятно, погода будет хорошая», – сказал он.

А вот синоптик Наталья Диденко также склоняется к тому, что на Пасху ряд областей Украины накроют дожди, но температура при этом прыгнет сразу до +23 градусов.

«Ночью и утром 2 мая на западе, севере и в центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17…+23 градусов. А на востоке и юге – только ночные звезды, дневное солнце и теплая погода», – пишет синоптик.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предполагает, что тепла на Пасху в этом году ждать не стоит.

«Пасха будет прохладной, хотя и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо», – сказала она, добавив, что настоящее весеннее тепло придет к нам сразу после праздника.

Примечательно, что некоторые метеорологи даже допустили вероятность выпадения снега на Пасху. Как пояснила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сейчас в Украине происходит заход холодного арктического воздуха с северо-запада. Именно этот процесс вызывает резкое похолодание и заморозки.

Как мы уже рассказывали ранее, 29 апреля в Украине будет набирать обороты потепление, однако ночью местами еще ожидаются заморозки.

А вот Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о сильных заморозках.

