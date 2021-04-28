Киевская городская прокуратура сообщает подробности жуткой трагедии, которая произошла на улице Ревуцкого. 16-летний подросток, напомним, зарезал своих родителей, а также 8-летнего брата.

В ведомстве отмечают, что нож, которым подросток убил родных, он приобрел заранее. Действия парня квалифицируют по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц, а также убийство малолетнего ребенка). За это ему грозит пожизненное заключение, но поскольку парень несовершеннолетний ему могут присудить 15 лет лишения свободы.

Прокуратура направила в Дарницкой районный суд Киева ходатайство об избрании подростку меры пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Одновременно с этим соседи семьи утверждают, что погибшие не следили за детьми, любили выпить и подраться. Подросток, который совершил тройное убийство часто жаловался на поведение родителей.

Как пишет «Обозреватель», семья купила квартиру, в которой произошла трагедия, в 2016 году. С тех пор местные жители стали свидетелями постоянных пьянок и ссор между супругами.

Люди рассказывают, что особенно агрессивной была мать подозреваемого. По их словам, она часто ругалась, а соседи редко видели ее трезвой.

«Однажды она подошла ко мне, заговорила. И я ее спрашиваю, мол, а вы откуда, из Донецка к нам переехали? Ну, я так слышала. Боже, я думала, она меня сейчас побьет, глаза такие бешеные, начала кричать нецензурной бранью. «Я тебе сейчас покажу из Донецка», — рассказала соседка семьи Анна.

Продавцы магазинов, которые расположены рядом с домом, где произошла трагедия, вспоминают, что убитая женщина к ним также приходила обычно уже нетрезвой. Соседи также вспоминают, что женщину, которую убил родной сын, интересовал только алкоголь. Она увидев у кого-то в руке пиво, просила сразу налить и ей.

«Она выходила во двор и сразу начинала кричать.» Чего скамейку заняли?!»- прогоняла детей. Сидела тут на детской площадке, приходил ее муж, они ругались, кричали, он ее тут и бил», — рассказывает житель дома.

Известно, что убитый мужчина постоянной работы не имел. Работала ли его жена, неизвестно.

Также сообщается, что за 8-летним убитым парнем родители также не смотрели. Несмотря на свой возраст, он учился только в первом классе и со слов соседей «был запущенным».

Одновременно с этим, 16-летний подросток, который и подозревается в убийстве, был вежливым с соседями и всегда здоровался. Соседка убитых Анна признается, что «ей было даже жаль подозреваемого»:

«Все время жаловался, что родители его пьют, ссорятся и дерутся. Так и говорил, что ему все это надоело».

Соседка также добавляет, что в субботу она видела, как подозреваемый шел вместе со своим отцом. По ее словам, в тот день мужчина был едва ли не впервые за много лет трезвым. По предварительным данным, именно в субботу и произошло убийство.

«Я очень удивилась. Мы еще перекинулись парой слов с ним. Максим шел позади, извинился, что не может постоять пообщаться, спешили куда-то. Мне до сих пор не верится, что все это у них там произошло», — говорит соседка Анна.

Мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области, покончил с собой в следственном изоляторе.

Также сообщалось о том, что Виталий Рудзько, который избил и пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде Мариуполь — Киев, скончался 13 апреля.