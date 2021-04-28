Россия начала отвод войск только в одном направлении — с территории временно оккупированного полуострова Крым. Отвода военных от восточной границы не наблюдается.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

«После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат… Сейчас мы видим его на территории Крыма», – отметил он.

Одновременно с этим в военных лагерях в Воронежской области наблюдается скопление сил и техники противника: «Относительно тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим».

Как ранее заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, Украине еще рано радоваться отводу российской военной техники от границ.

Накануне президент Владимир Зеленский приветствовал решение властей РФ об отводе войск от украинских границ. Он считает, что это поможет существенно снизить градус военного напряжения.