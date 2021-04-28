В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 28 апреля.

Погода, наконец, начала улучшаться. По всей стране без осадков. На западе, в центре и на севере солнечно, а на юге и востоке переменная облачность.

Температура воздуха в среднем 11-13 градусов, на юге до 16.

Синоптики предупредили, что в ночь на 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) .

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что погода 28 апреля начнет улучшаться. После холодов с заморозками солнце прогреет воздух до 11-15 градусов. Она также озвучивала прогноз на Пасху.

Ранее она же прогнозировала, что потеплеет только во второй половине недели, но подтянутся дожди.

