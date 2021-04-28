Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 29 апреля — в нашу страну пришли первые весенние грозы. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 29 апреля в

Температура — воздух в среднем прогреется до 19-23 градусов, только на побережье морей холоднее — 14-20 градусов. Осадки — дожди с грозами охватят запад Украины. Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала , что 29 апреля Украина будет одной из самых теплых стран в Европе. Но уже 30 апреля придет циклон, который принесет новые дожди с грозами на запад и север Украины, а также в Одесскую и Винницкую области, снизит 30 апреля в западных областях температуру воздуха до 11-15 градусов. Синоптики также рассказывали, какой будет погода в Киеве на майские праздники.