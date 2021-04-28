Турция, с 15 мая, планирует отменить требование об обязательном негативном ПЦР-тесте для въезда в страну.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Турции. Решение призвано привлечь на турецкие курорты туристов, в том числе и из Украины.

Пока же украинских туристов власти Турции освободили от соблюдения правил общенационального локдауна.

В период с 29 апреля до 17 мая в Турции для местных жителей вводятся очень жесткие ограничения. Туристы при этом могут не только отдыхать на территории отеля, но и свободно посещать достопримечательности, исторические музеи. На туристов не распространяется запрет на поездки по стране.

Авиасообщение Украина — Турция — Украина не закрывается, рейсы могут выполняться в обычном режиме.

Украинцам, чтобы подтвердить прибытие именно с туристической целью, можно будет предъявить ваучер из отеля или иной подобный документ.

Напомним, пока что Турция требует от туристов негативный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения турецкой границы, а также медстраховку и заполненную электронную анкету въезжающего.

Как мы уже рассказывали ранее, в Турции анонсировали начало жесткого карантина в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Ограничения начнут действовать с 29 апреля по 17 мая.

Сообщается, что ограничения касаются внутренних туристов и иностранцев с видом на жительство в Турции, а про иностранных туристов ничего не говорится.