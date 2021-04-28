Россия не признает «ЛНР» и «ДНР» из-за Минских соглашений, хотя «моральная и международно-правовая правда на стороне РФ и ополчения», — такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Такое заявление он сделал в интервью РИА «Новости».

Лаврову, в частности, задали вопрос, почему Россия, которая признала Абхазию и Южную Осетию, не признает «ДНР» и «ЛНР». В ответ он напомнил о Минских соглашениях:

«В случае с Донбассом ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» — президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин — они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять».

Отдельно Лавров заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский «извивается как может» и Россия «не должна спускать его с крючка»:

«Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены. Мы у Запада спрашиваем — как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать. Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность».

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

А глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала отвод войск только в одном направлении — с территории временно оккупированного полуострова Крым. Отвода военных от восточной границы не наблюдается.

