Украина прошла пик смертности от COVID-19, и ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАН Украины.

Ученые отмечают, что в период с 21 по 27 апреля количество новых случаев COVID-19 за сутки уменьшилось.

«Промежуточное обновление данных позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля», – считают ученые.

В НАН также обратили внимание на то, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.

При этом, по данным Worldometers, Украина по количеству новых заражений находится на 12 месте в мире, а в Европе занимает 5 месте.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки были госпитализированы — 3623 человека, выписаны из больниц — 5363, умерли — 441.

Несмотря на тревожную статистику смертности, в Украине продолжают ослаблять карантин. Так, стало известно, что Киев ослабляет карантинные ограничения с 1 мая.