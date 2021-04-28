Цены на электроэнергию для населения в Украине останутся на уровне 1,68 грн за кВт*час — льготный тариф продлили до 1 июля.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство продлило механизм ПСО (положения о спецобязательствах) до 30 июня. Государственные компании будут осуществлять продажу электроэнергию напрямую по двухсторонним договорам.

Ранее бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что цена электричества должна составлять больше 3 грн/кВт⋅ч, но поднимать ее, скорее всего, будут постепенно. В первую очередь стоимость кВт*час может вырасти до 2,2 грн. Одновременно с этим примерно на 10% вырастут тарифы на газ.

Напомним, накануне были опубликованы годовые тарифы на газ для населения. Новые цены начнут действовать с 1 мая 2021 года и, по сравнению с уровнем начала года, составят в среднем 8 гривен за кубометр.