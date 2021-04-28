В Киеве 28 апреля начался марш в часть дня создания дивизии СС «Галичина».

Мероприятие началось около 18:00 на Арсенальной площади, передает OBOZREVATEL.

На Арсенальной площади собралось около 200 человек к 18 часам вечера, большинство из которых молодежь. Также на месте находится много полицейских.

Напомним, дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году и воевала на стороне Германии во время Второй мировой войны.

Участники акции собрались в две колонны. При этом один из пенсионеров пытался помешать маршу, однако полиция диалога попросила его уйти.

Как мы уже рассказывали ранее, под Верховной Радой прошел масштабный митинг — свое несогласие с действиями власти вышли засвидетельствовать владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

Также напоминаем, под Харьковом в поселке Песочин произошел скандал — мужчин с удостоверением участника боевых действий трижды не смог попасть в маршрутку, его отказывались везти водители.