В Кремле заявили, что не получали конкретных предложений о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в том числе и в Ватикане. Как известно, в одном из интервью Зеленский заявил, что встреча должна пройти на территории, которая «олицетворяет мир и диалог», он не исключал при этом Ватикан.

Однако спикер главы РФ Дмитрий Песков говорит, что Россия не получила конкретизированное предложение, сообщает радио «Маяк».

Песков также отметил, что якобы не знает, готов ли куда-то ехать Путин. А также снова заявил, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что полномасштабной войны с Украиной можно избежать. При этом он не уверен, имеет ли такие же стремления Украина.