В Одессе в одной из высоток оборвался лифт с людьми внутри.

Подробности сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

Все произошло около 8 утра в 10-этажке, расположенной на Говорова.

«По прибытию на место вызова спасателей, установлен обрыв лифта с 1 этажа в низ лифтовой шахты (около 7 м.) в 10-этажном жилом доме с паркингом», — говорится в сообщении спасателей.

Работники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыли двери лифта, освободив 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет). Они самостоятельно вышли из лифта.

https://www.youtube.com/watch?v=_spims1YYO8&t=44s

Как сообщалось ранее, в одном из гипермаркетов в Святошинском районе Киева оборвался лифт. В результате обрыва троса погиб один з рабочих магазина, который находился в кабине лифта.

В Киеве в одном из многоэтажных домов оборвался лифт, в котором находилась женщина.