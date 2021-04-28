Украина может получить поставку вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca из Польши уже в мае — июне. Размер партии составит 1,2 млн доз препарата.

Такие сроки озвучили в правительстве Польши, передает «Укринформ».

В польском правительстве отметили, что точные сроки поставки препарата в Украину будут зависеть от динамики поставок AstraZeneca в Польшу.

«Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь», — пояснили в пресс-службе польского ведомства.

В то же время, Польша намерена пытаться поставить в Украину вакцину от COVID-19 в «в течение следующих двух месяцев», несмотря на уменьшение поставок от компании AstraZeneca в Польшу.

Однако, пока не рассматривается возможность увеличения объемов как AstraZeneca, так и других производителей, которые будут перепроданы Украине.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине стартует вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.

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