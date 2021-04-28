У Мінсоцполітики планують підвищити розмір прожиткового мінімуму, від якого залежать багато показників виплат — від для зарплат до податків і штрафів, але офіційні показники все одно не зможуть наздогнати зростання цін.

Про це йдеться в матеріалі «Сегодня».

Сьогодні прожитковий мінімум в Україні дорівнює 2189 грн (загальний показник). Для різних соціально-демографічних груп він становить від 1769 грн (для непрацездатних осіб) до 2395 грн (діти 6-18 років). Відповідно до закону про держбюджет, в цьому році планується підвищувати прожитковий мінімум ще двічі. З 1 липня середній показник виросте до 2294 грн, а з 1 грудня — до 2393 грн.

Таким чином, за рік прожитковий мінімум повинен збільшитися на 204 грн, або на 9,1%.

А ось як повинен приростати прожитковий мінімум в наступні роки:

2022 рік — 2728 грн. (14%)

2023 рік — 3137 грн. (15%)

2024 рік — 3921 грн. (25%).

Таким чином, за наступні три роки прожитковий мінімум повинен зрости в цілому на 80%. Але навіть при таких темпах він не наздожене показник реального прожиткового мінімуму.

Мінсоцполітики регулярно розраховує показник реального прожиткового мінімуму. І, хоча споживчий кошик, на підставі якої ведуться такі підрахунки, давно застаріла морально і не враховує об’єктивної ситуації, цей реальний прожитковий мінімум все ж більше нагадує ту величину, на яку сьогодні можна прожити, обмежуючи себе у всьому.

У лютому 2021-го, за даними Мінсоцполітики, реальний прожитковий мінімум в Україні становив 4083 грн, і це без урахування обов’язкових комунальних платежів. Якщо ж враховувати комуналку, прожитковий мінімум вже зараз в цінах лютого дорівнює 4679 грн. А Мінсоцполітики, нагадаємо, обіцяє підняти офіційний прожитковий мінімум за три роки тільки до 3921 грн.

Тобто про те, щоб офіційний прожитковий мінімум зрівнявся з реальним, мова, схоже, вже не йде. По крайней мере, не в найближчі 3 роки.

Нагадаємо, в даний час від прожиткового мінімуму розраховується кілька сотень різних показників для зарплат і соцвиплат, податків і штрафів. Але це зараз, адже в парламенті давно готується до розгляду законопроект, який повинен «відв’язати» більшість виплат і платежів від прожиткового мінімуму. Замість цього хочуть ввести ряд «базових величин». Уже з наступного року можуть з’явитися базова величина для соціальних виплат, базова величина для грошових платежів та стягнень, базова величина для адміністративних зборів. Планується, що в 2022 році ці величини будуть відповідати прожитковому мінімуму, а потім можуть змінюватися незалежно від показника ПМ.

Як повідомляє Мінсоцполітики, ті цифри, про які сьогодні йдеться, будуть використовуватися для розрахунку соціальних виплат.

Таким чином, якщо запропоновані Мінсоцполітики цифри ляжуть в основу закону про держбюджет на наступний рік, у 2022-му українці отримуватимуть, наприклад, такі соціальні виплати:

мінімальна пенсія — 2205 грн (14% до ПМ на 1 грудня 2021 роки для непрацездатних осіб і до мінімальної пенсії):

максимальна допомога одиноким матерям на дітей до 6 років — 2394 грн, від 6 до 18 років — 2985 грн;

аліменти від держави дітям, чиї батьки ухиляються від їх сплати, — 1197 грн (діти до 6 років) і тисячі чотиреста дев’яносто дві грн (з 6 до 18-ти).

Як повідомлялося раніше, пенсійний вік для жінок 1 квітня підвищено до 60 років.

В Україні більшість фізосіб-підприємців (ФОП) платять внески з мінімальної зарплати і зможуть отримувати тільки мінімальну пенсію, яка зараз становить 1 769 гривень.