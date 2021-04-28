В Украине изменили формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Обновленный документ разместили на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Претенденты на субсидию должны будут заполнить еще несколько полей:

Приобретение безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии.

Сведения о наличии средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимума 2 270 гривен).

Указать автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет).

Как и ранее необходимо будет заполнить поля:

О расходах на сумму более 50 тысяч гривен.

Об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.

Кабинет министров принял постановление об ужесточении требований к претендентам на субсидии. Отныне чиновники будут учитывать депозиты, алименты, наличие ценных бумаг и даже «виртуальные активы» (криптовалюту). Перерасчет субсидий начнется с 1 мая.

Напомним, эксперты считают, что в Минфине рассчитывают на сокращение количества получателей субсидий на 20%. Сократить расходы на субсидии на 20% нужно не просто, чтобы сэкономить. Таким образом Минфин готовит цифру для бюджета-2022. То есть, в бюджет на следующий год планируется заложить финансирование субсидий на 20% ниже, чем в этом. А в качестве аргумента подадут фактические расходы в 2021 году, дескать, этой суммы как раз хватает.