Украина предложила России любой приемлемый для обеих сторон вариант встречи лидеров двух стран – или украинский Донбасс или другую нейтральную страну.

Такое мнение озвучил советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Обозреватель.

«Конкретное место проведения встречи и время являются вопросами, которые стороны подают в публичное пространство, как свои пожелания. Мы предлагаем любой приемлемый для обеих сторон вариант – или украинский Донбасс, потому что именно там идет война, или нейтральную страну. Россияне предлагают свой вариант», – рассказал Подоляк.

Затем должны начаться консультации между председателем ОП Андреем Ермаком и, возможно, руководителем Администрации президента России Антоном Вайно или другими уполномоченными лицами.

В целом, организация переговоров, как обеспечение логистики полноценной встречи лидеров двух стран, которые по существу не имеют межгосударственных отношений, зависит от многих факторов.

«Президент России фактически согласился с предложением президента Украины провести переговоры. Это означает, что важно только одно – необходимо сделать их содержательными, наполненными действительно важными вопросами, которые смогут ответить хотя бы на часть важных вызовов», – резюмировал чиновник.

Ранее стало известно, что Зеленский готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский готов обсуждать на встрече с главой России Владимиром Путиным даже вопросы якобы проблем русского языка и вероисповедания в Украине.