Хоча священики не радять приносити кагор до церкви на освячення разом з крашанками, люди все одно кладуть його в великодній кошик, а потім приносять додому і ставлять на стіл.

Як вибрати якісний кагор, і на що звертати увагу, розглядаючи пляшку в магазині, розповів експерт — шеф-сомельє Іван Терешко, пише НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на Вести.Міцність не нижче 16%

При виробництві кагору в вино додається очищений ректифікований спирт, тому міцність цього вина не може бути нижче 16%, але не повинна перевищувати 18%. Якщо ви побачили на етикетці, що міцність напою 13-15%, це означає, що в пляшці звичайне столове вино під ходовою назвою «кагор».Вміст цукру не менше 160 г/дм3

У якісному кагорі має бути вміст і спирту 16% і цукру 16%, тобто 160 г/дм3 (на деяких пляшках вказується вміст цукру в такому вигляді). При цьому на етикетці має бути написано «вино десертне». Якщо вказано «столове» або «спеціальне», перед вами звичайне солодке вино, але не кагор.Вино кольору крові

Справжній кагор повинен бути темно-бордового кольору. І не важливо, з якого сорту винограду він виробляється. Колір цього напою додає спеціальна технологія виробництва, під час якої маса розчавленого винограду нагрівається до температури 65° С, і потім охолоджується. Завдяки термообробці все фарбувальні властивості винограду переносяться в сік. Тому, якщо куплений кагор має червоний або світло-червоний колір — перед вами столове вино не найвищої якості. Щоб ще на етапі покупки визначити колір кагору, вибирайте вино в прозорих або світло-зелених пляшках.Тільки в скляній тарі

Якщо при виготовленні кагору була порушена технологія виробництва, з часом зберігання на дні пляшки з’являється осад. Осад буде і в тому випадку, якщо закінчився термін придатності кагору або були порушені умови зберігання. Щоб приховати наявність осаду недобросовісні виробляли розливають кагор в поліетиленові непрозорі упаковки або глиняні пляшки. Крім того, вино в глиняних пляшках не тільки стоїть на порядок дорожче, але і псується швидше, адже пориста глина пропускає повітря всередину ємності.Кагор — вино без витримки

Правило «чим старіше вино, тим воно краще» у випадку з кагором не діє. Термін зберігання кагору 4-5 місяців. При цьому для ординарного кагору (вино без витримки) — цей термін 4 місяці, а для марочного (з витримкою 3 роки) — 5 місяців. Час витримки і рік врожаю вказується на кришці і етикетці.

Раніше ми писали, що слід покласти у великодній кошик і скільки це, власне, коштуватиме.

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