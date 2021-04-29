30 апреля в Украине отмечают День пограничника, а по народному календарю день Зосима Пасека. Также в этот день отмечают Международный день джаза, Международный день свечники и Вальпургиеву ночь.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

день пограничника

День пограничника отмечается в Украине 30 апреля, начиная с 2018 года, согласно указу президента страны Петра Порошенко. Традиционно во всех украинских городах ко Дню пограничника приурочено множество торжественных и праздничных мероприятий.

Зосима Пасека

Зосима Соловецкий — святой, почитается в лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, позже переселился в Поморье, где встретился с монахами Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосима стали стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель — известный Соловецкий монастырь. И Зосима и Савватий считаются покровителями заместителями пчел и пасечников.

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь — это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию. Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.

Название Вальпургиевой ночи связано с именем святой Вальпурги, Уимбурнськои монахини, приехавшей из Англии в Германию в 748 году с целью основания монастыря. Она умерла 25 февраля 777 года в Хайденхайме. Она пользовалась чрезвычайной популярностью, и ее очень скоро начали почитать как святую.

В римском списке святых ее день — 1 мая. В средние века существовало поверье, что Вальпургиева ночь является пиром ведьм во всей Германии и Скандинавии. Ведьмы садились верхом на метлы и слетались на горные вершины, где проводили время в диких пирах, плясках и совокуплении с демонами и дьяволом.

Напомним, в мае 2021 православные украинцы будут отмечать День Николая Чудотворца, а также Вознесение Господне.